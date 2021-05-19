Обесточенные населенные пункты, подтопленные улицы и дома: последствия непогоды в Украине. ФОТОрепортаж

Из-за осложнения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в четырех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 19 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: в Житомирской - 13, Сумской - 6, Донецкой - 2 и Кировоградской - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем, 18 мая в г. Червоноград (Львовская область) врезультате интенсивных осадков произошло подтопление подвального помещения городской больницы, 3 жилых домов, 5 приусадебных участков и частично 3 улиц города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

Подразделения ГСЧС откачали 650 м3 воды и отбуксирован 7 автомобилей. К работам от ГСЧС привлечены 14 человек и 6 ед. техники.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.







Фото: ГСЧС

Также фотографиями затопленных улиц поделились пользователи соцсети Facebook в группе "Підслухано в Червонограді".











Фото: соцсети

Также пользователи соцсети сообщили, что "свеженький ремонт приемного отделения больницы не выдержал и первого дождя".



