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Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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СБУ уличила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины во взяточничестве. За "денежное вознаграждение" чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это - в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что для реализации указанного преступного умысла военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников.

В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долл. США неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный комиссар задержан на Луганщине на взятке в 1,5 тыс. долларов. ФОТО

Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 01
Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 02
Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину 03

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Топ комментарии

  • Р ТО
    "помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации"

    Вот у нас народ противный - не хочет ездить на 30-летних "жигулях". А человек за это пострадал. Да его нужно начальником всея таможни ставить!
  • Підлога Маккартні
    А зачем его скрутили мордой в пидлогу? Видно же, что мужчина не сопротивлялся Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину - Цензор.НЕТ 857
  • Oleksandr Yakushev
    Написано про "чиновника Госпогранслужбы", а на фото лежит и сидит чувак в форме таможенника. Это наверное, пограничник в таможенника переоделся чтобы дискредитировать славные таможенные органы.
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