В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб мужчина на Столичном шоссе, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Водитель мотоцикла в результате столкновения с автомобилем Hundai погиб на столичном шоссе в Голосеевском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

ДТП случилось сегодня ночью на Столичном шоссе, в Голосеевском районе.

Прибывшие по адресу правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля "Хюндай" не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Хонда". В результате столкновения водитель двухколесного транспорта, 1978 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель авто прошел на "Драгер" тестирование, результат которого показал отсутствие у него состояния алкогольного опьянения.

По данному факту следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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