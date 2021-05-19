На трассе "Киев-Чоп" столкнулись три автомобиля: двое погибших. ФОТОрепортаж
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18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
В результате ДТП погибли водитель и женщина-пассажир, 1978 года рождения, из автомобиля "Renault Kangoo".