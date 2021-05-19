На трассе "Киев-Чоп" столкнулись три автомобиля: двое погибших. ФОТОрепортаж

18 мая в 23:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района на трассе "Киев-Чоп" произошло столкновение трех автомобилей: "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze".