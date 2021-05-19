Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады. ФОТО

Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины. Присягу он приносил под крики "Ганьба!" и из ложи для гостей, так как трибуна была заблокирована.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 19 мая, Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально принес присягу народного депутата Украины.

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Вместе с тем, присягу ему пришлось принимать из ложи для гостей, так как трибуна Рады была заблокирована нардепами "ЕС", "Голоса", внефракционным депутатом Гео Леросом. Также парламентарии скандировали: "Ганьба!"

Тем временем, депутаты ОПЗЖ поздравили Аксенова, пожав ему руку.

Вице-спикер Елена Кондратюк, выступая с места, сделала публичный запрос в СБУ, чтобы они дали ответ, есть ли у Аксенова российский паспорт.