Кулеба обсудил с премьером Эстонии Каллас противодействие Украины агрессии РФ и "Крымскую платформу". ФОТО

Сегодня, 19 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили противодействие Украины российской агрессии, предстоящий саммит "Крымской платформы" и способы укрепления партнерства между Украиной и Эстонией.