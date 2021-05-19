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Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба. ФОТО

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На станции киевского метрополитена "Университет" трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Также отмечается, что неизвестные повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях метро "Академгородок" и "Крещатик". К тому же, на станции метро "Арсенальная" бездомный попытался похитить дефибриллятор.

"Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию", - добавили в пресс-службе столичной "подземки".

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Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций Киевского метрополитена, - пресс-служба 01
Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций Киевского метрополитена, - пресс-служба 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Эти точно голосовали за зебила, ведь по приколу же сломать вещь, которая может спасти чью-то жизнь Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 4756 Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба - Цензор.НЕТ 2059
  • Envoy
    Как поймают, уродов на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..
  • Vasilij VG
    Конченое быдло. Дикари.
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