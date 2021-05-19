Вандалы повредили дефибрилляторы на ряде станций "Киевского метрополитена", - пресс-служба. ФОТО

На станции киевского метрополитена "Университет" трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Также отмечается, что неизвестные повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях метро "Академгородок" и "Крещатик". К тому же, на станции метро "Арсенальная" бездомный попытался похитить дефибриллятор.

"Дефибриллятор не панацея от всех недугов, но может спасти жизнь. Призываем ответственно относиться к оборудованию", - добавили в пресс-службе столичной "подземки".

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