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В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот. ФОТО

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Между двумя отдыхавшими в ресторане на Харьковском массиве компаниями мужчин возник конфликт. Один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадал администратор заведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Рядом с заведением между двумя компаниями молодых людей произошла драка, которую пытался остановить работник ресторана. В результате один из парней выстрелил в сторону оппонентов и попал в администратора. Пострадавшего госпитализировали, а фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером в ресторане по ул. Ревуцкого на Харьковском жилом массиве.

"Мы выяснили, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медицинское учреждение", - рассказал исполняющий обязанности начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Стрелявшего, 26-летнего мужчину, полиция задержала на месте. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинение тяжкого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот 01
В киевском ресторане стреляли, администратор - в больнице с ранением в живот 02

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Топ комментарии

  • Iscatel Iscatel 232de754
    У Молдавії багато один одного перестріляли, або в країнах Європи де короткостволи легалізовані? Ні, бо бздять, що у кожного може виявитися пушка на кармані! А вбити і цеглиною можна, то що цеглу заборонити?! "Суспільство озброєних людей - суспільство ввічливих людей" (с)
  • Marianna dba00ee2
    Мне вот нравится, когда ужратых животных, устраивающих быдлоразборки в наливайках, называют "отдыхающие". От чего они отдыхают-то? Отдыхающие....
  • Антип61
    Если кратко:
    Маслины в ресторане оказались жестковаты. Пострадал живот администратора.
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