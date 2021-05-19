Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 мая, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Андрей Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев", вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Накануне СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

"Слуга народа" читает прессу.

Парламентарии под трибуной Рады.

Общение нардепов "СН".





Галина Третьякова (СН) и Сергей Вельможный ("Довіра")





Сектор "Голоса": Кира Рудик и Ярослав Железняк.

Сергей Рахманин ("Голос") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Соломия Бобровская ("Голос") в гостях у "ЕС": общается с Иванной Климпуш-Цинцадзе и Владимиром Вятровичем.

Михаил Радуцкий (СН) с коллегой.

Утреннее приветствие нардепов.

Галина Третьякова общается с коллегой.

Парламентарии что-то ищут в гаджете.

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народа".





"ЕС", "Голос" и Гео Лерос блокируют трибуну Рады, чтобы не дать Аксенову принять присягу нардепа.





Александр Корниенко (СН) общается с Кирой Рудик ("Голос").

Аксенов приносит присягу в ложе для гостей.













Нардепы ОПЗЖ во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем поздравляют Аксенова.

Присяга Аксенова сопровождалась криками: "Ганьба!".





Аксенов принес подписанный им текст присяги первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Аксенов пытается игнорировать протест коллег против его избрания в Раду.

Внефракционная Оксана Савчук (член партии "Свобода") подправляет макияж.





Вадим Ивченко ("Батькивщина") в гостях у ОПЗЖ.

Юрий Корявченков (СН) здоровается с коллегой.

Михаил Радуцкий и Николай Стефанчук в окружении коллег.





Тем временем, Сергей Шахов ("Довіра") получил сообщение от "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".





Беседа парламентариев





Аксенова вводят в курс дел.





Сергей Власенко ("Батькивщина") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).





Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко.





"Слуги народа": Давид Арахамия, Артем Культенко и Марьяна Безуглая.





Давид Арахамия (СН) и Иван Крулько ("Батькивщина").

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко озадачен увиденным в своем телефоне.





Беседа "слуг народа": Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Никита Потураев.

Пленарное заседание Рады, 19 мая.

Парламентарии за работой.

Фото: Цензор.НЕТ