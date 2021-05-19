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Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 19 мая, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Андрей Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа: оппозиция блокировала трибуну Рады.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев", вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти. Накануне СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 01

"Слуга народа" читает прессу.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 02

Парламентарии под трибуной Рады.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 03

Общение нардепов "СН".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 04

Галина Третьякова (СН) и Сергей Вельможный ("Довіра")


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 05

Сектор "Голоса": Кира Рудик и Ярослав Железняк.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 06

Сергей Рахманин ("Голос") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 07

Соломия Бобровская ("Голос") в гостях у "ЕС": общается с Иванной Климпуш-Цинцадзе и Владимиром Вятровичем.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 08

Михаил Радуцкий (СН) с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 09

Утреннее приветствие нардепов.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 10

Галина Третьякова общается с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 11

Парламентарии что-то ищут в гаджете.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 12

Нестор Шуфрич в гостях у "слуг народа".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 13

"ЕС", "Голос" и Гео Лерос блокируют трибуну Рады, чтобы не дать Аксенову принять присягу нардепа.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 14

Александр Корниенко (СН) общается с Кирой Рудик ("Голос").

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 15

Аксенов приносит присягу в ложе для гостей.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 16
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 17

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 18

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 19

Нардепы ОПЗЖ во главе с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем поздравляют Аксенова.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 20

Присяга Аксенова сопровождалась криками: "Ганьба!".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 21

Аксенов принес подписанный им текст присяги первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 22

Аксенов пытается игнорировать протест коллег против его избрания в Раду.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 23

Внефракционная Оксана Савчук (член партии "Свобода") подправляет макияж.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 24
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 25

Вадим Ивченко ("Батькивщина") в гостях у ОПЗЖ.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 26

Юрий Корявченков (СН) здоровается с коллегой.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 27

Михаил Радуцкий и Николай Стефанчук в окружении коллег.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 28
Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 29

Тем временем, Сергей Шахов ("Довіра") получил сообщение от "Антиквар Сер": "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?".


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 30

Беседа парламентариев


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 31

Аксенова вводят в курс дел.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 32

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 33

Сектор "ЕС": Петр Порошенко, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 34

"Слуги народа": Давид Арахамия, Артем Культенко и Марьяна Безуглая.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 35

Давид Арахамия (СН) и Иван Крулько ("Батькивщина").

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 36

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко озадачен увиденным в своем телефоне.


Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 37

Беседа "слуг народа": Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Никита Потураев.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 38

Пленарное заседание Рады, 19 мая.

Присяга Аксенова под крики Ганьба!, беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?, - работа ВР 19 мая 39

Парламентарии за работой.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    кловани в борделі , що навибирали те й маємо Присяга Аксенова под крики "Ганьба!", беседа Власенко и Шуфрича, сообщение Шахову: "Сергуня камасутру забрать? Или будешь изучать?", - работа ВР 19 мая - Цензор.НЕТ 571
  • корнель
    камасутра ворюг и бандюг
  • Олег Ангел
    ОПЗЖ і Батьківщине давно пора не скрывать очевидной совместной работы на Пуйла
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