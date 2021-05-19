Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Разумков и Мурниеце осмотрели недавно восстановленную участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.
Жители Опытного рассказали гостям о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.
Опытное расположено вблизи от временно оккупированного Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен с января 2015 года: линии электропередач были повреждены в результате обстрела. Восстановить их не удавалось в течение шести лет из-за действий российских оккупационных войск.
Только в апреле 2021 года из-за СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.