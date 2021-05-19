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Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине. ФОТОрепортаж

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце посетили прифронтовой поселок Опытное в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 01

Разумков и Мурниеце осмотрели недавно восстановленную участок линии электроснабжения и пообщались с местными жителями.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 02
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 03
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 04

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Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 05
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 06
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 07

Жители Опытного рассказали гостям о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 08

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Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 09
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 10
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 11
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 12

Опытное расположено вблизи от временно оккупированного Донецка и Донецкого аэропорта. Населенный пункт был обесточен с января 2015 года: линии электропередач были повреждены в результате обстрела. Восстановить их не удавалось в течение шести лет из-за действий российских оккупационных войск.

Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 13

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Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 14
Разумков и спикер Сейма Латвии Мурниеце посетили прифронтовое Опытное на Донетчине 15

Только в апреле 2021 года из-за СЦКК удалось получить подтверждение режима тишины. Энергетики проложили кабель, который предоставил Норвежский совет по делам беженцев, установили трансформатор и подключили дома к электросети.

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