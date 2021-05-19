Мемориальную доску погибшему на Донбассе защитнику Украины Юрию Цыбулину открыли в Днепре. ФОТО

Юрий Цыбулин погиб 12 ноября 2014 года в районе поселка Пески: они с напарником попали под минометный обстрел после того, как отремонитровали БМП-2. Теперь на фасаде школы №97, в которой учился Цыбулин, в память о нем есть мемориальная доска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Доску установили за счет благотворителей. На церемонию ее открытия собрались родные и боевые побратимы погибшего, ученики и учителя школы, представители общественности.

Мемориальный знак освятил священник Православной церкви Украины, военный капеллан Дмитрий Поворотный.

"Уже привычные, обтертые, для кого-то - банальные фразы: Родина, Украина, погиб за независимость ... Но за ними - судьбы людей. Он учился в этой школе, ходил по этим самым коридорам, учился в этих классах, мечтал, реализовывал себя, планировал ... 50 лет исполнилось бы ему в этом году. Но тогда, в 2014-м году, он сделал ответственный выбор и пошел защищать Родину. Родина эта - это мы с вами ", - сказал военный капеллан.

Прозвучал гимн Украины. Память бойца почтили минутой молчания и военным салютом. Собравшиеся возложили цветы.

Юрий Цыбулин был заместителем командира роты 532-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона. Он погиб 12 ноября 2014 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

В тот день старший лейтенант Юрий Цибулин и сержант Олег Макаров получили приказ провести ремонт системы управления огнем БМП-2. После устранения неполадок военнослужащие загрузились в "Урал", когда начался минометный обстрел. В машину попала вражеская мина. Юрий Цибулин и Олег Макаров погибли на месте. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.





