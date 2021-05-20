Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование. КАРТА
Об этом говорится в расследовании балканской службы "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Факт перелета украинского самолета из Беларуси в Сербию изданию подтвердило министерство обороны Венгрии. В ответе на запрос там отметили, что Ан-124, который вылетел из Беларуси, совершил техническую посадку в Будапеште 16 мая.
На следующий день, 17 мая, самолет вылетел в Сербию. Он перевозил два истребителя МиГ-29 - всего их Минск подарил Белграду четыре. Журналисты выяснили, что несмотря на санкции ЕС Беларусь уже не первый раз перевозит оружие через европейское воздушное пространство.
Представитель ЕС Петер Стано пояснил изданию, что контроль над экспортом и перевозкой оружия осуществляют сами государства-члены в соответствии со своим законодательством и положениями, принятыми на уровне Евросоюза. Поэтому непосредственно Брюссель контролировать это не может.
То же самое сказали и в пресс-службе НАТО (украинский самолет пролетал также над Румынией, которая является членом Альянса). Кроме того, отметили, что "НАТО и Сербия являются партнерами, а мы и дальше хотим усиливать партнерство с Сербией, учитывая ее политику нейтралитета".
В Министерстве обороны Сербии заявили, что не располагают информацией ни о перелете Ан-124, ни об истребителях, которые передала Беларусь. При этом о получении первых двух истребителей еще 17 апреля объявил сербский министр обороны Небойша Степанович.
В ГП "Антонов" на запрос "Радио Свобода" о причинах технической посадки в Будапеште 16 мая не ответили.