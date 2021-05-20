Украинский самолет перевозил в Сербию истребители, подаренные подсанкционной Беларусью, - расследование. КАРТА

Самолет Ан-124, оператором которого - украинское госпредприятие "Антонов", перевез два истребителя МиГ-29 из Беларуси в Сербию с технической посадкой в ​​Венгрии. При этом санкции ЕС против белорусского режима предусматривают запрет покупки оружия у него.

Об этом говорится в расследовании балканской службы "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Факт перелета украинского самолета из Беларуси в Сербию изданию подтвердило министерство обороны Венгрии. В ответе на запрос там отметили, что Ан-124, который вылетел из Беларуси, совершил техническую посадку в Будапеште 16 мая.

На следующий день, 17 мая, самолет вылетел в Сербию. Он перевозил два истребителя МиГ-29 - всего их Минск подарил Белграду четыре. Журналисты выяснили, что несмотря на санкции ЕС Беларусь уже не первый раз перевозит оружие через европейское воздушное пространство.

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Представитель ЕС Петер Стано пояснил изданию, что контроль над экспортом и перевозкой оружия осуществляют сами государства-члены в соответствии со своим законодательством и положениями, принятыми на уровне Евросоюза. Поэтому непосредственно Брюссель контролировать это не может.

То же самое сказали и в пресс-службе НАТО (украинский самолет пролетал также над Румынией, которая является членом Альянса). Кроме того, отметили, что "НАТО и Сербия являются партнерами, а мы и дальше хотим усиливать партнерство с Сербией, учитывая ее политику нейтралитета".

В Министерстве обороны Сербии заявили, что не располагают информацией ни о перелете Ан-124, ни об истребителях, которые передала Беларусь. При этом о получении первых двух истребителей еще 17 апреля объявил сербский министр обороны Небойша Степанович.

В ГП "Антонов" на запрос "Радио Свобода" о причинах технической посадки в Будапеште 16 мая не ответили.

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