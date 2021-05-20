На Харьковщине обновят 14 км трассы возле Балаклеи, - "Укравтодор". ФОТО

На участке трасс Р-78 Харьков - Змиев - Гороховатка, протяженностью 14,2 км, в этом году планируют завершить ремонтные работы.

Об этом сообщил "Укравтодор" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Работы на участке от приссоединения к трассе М-03 в с. Веселое до выезда из пгт Савинцы в сторону г. Балаклея начались в прошлом году - тогда дорожные работники на 9 км установили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а еще на 2,5 км - финишный слой.

В 2021 году в рамках президентской программы "Большая стройка" подрядная компания "Славдорстрой" планирует завершить работы на маршруте. Для этого на участке дороги Р-78 делают 5,2 км выравнивающего слоя и 11,7 км финишного. На остатке участка трассы финишный слой уложат в следующем месяце.

Крое того, параллельно ведутся работы по созданию дополнительных полос разгона, устройства съездов, профилирования откосов, подсыпки обочин и установке бордюров.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко назвал развитие сети местных дорог одним из приоритетов программы на этот год. По его словам, за 2021 год в Украине планируется обновить не менее 2000 км местных дорог.

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