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Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку. ФОТО

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Сегодня, в третий четверг мая, украинцы уже традиционно празднуют День вышиванки. По этому случаю активисты принесли под здание Верховной Рады вышитую смирительную рубашку для нардепа СН Максима Бужанского.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты "Руху українська дія" пришли под здание Верховной Рады с вышитой смирительной рубашкой. Они рассказали, что она предназначена для нардепа СН Максима Бужанского.

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В то время, когда мимо активистов проходил нардеп СН Даниил Гетманцев, митингующие ему сказали: "Вам она тоже подойдет". Нардеп не отреагировал на слова активистов.

Активисты принесли под Раду слуге народа Бужанскому смирительную вышиванку 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Лучше б тазик с цементом принесли...
  • violator
    ему совсем другую рубашку надо Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 7801

    Активисты принесли под Раду "слуге народа" Бужанскому смирительную вышиванку - Цензор.НЕТ 5651
  • Ahmed Nunji
    Більшій частині ОП таку вишиванку потрібно одягнути.
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