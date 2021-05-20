ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО

Сегодня, 20 мая, на территории госпредприятия "Антонов" официально продемонстрировали первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер-министр, министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 20 мая на ГП "Антонов" состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа 178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы - интеграция комплектующих, требующих импортозамещения, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - отметил он.

Уруский напомнил, что "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов 178-100Р для Министерства обороны Украины в конце 2020 года. Контракт рассчитан до 2024 года, однако, по его словам, первый самолет может быть передан ВСУ уже весной 2023 года.









Уруский поблагодарил коллектив "Анотова" и добавил, что Минстратегпром, со своей стороны, осуществляет фундаментальную работу по реформированию авиакосмической отрасли и ОПК, которая направлена на создание всех необходимых условий для эффективной работы отрасли.

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