К покушению добавили умышленное убийство: врачу Волкову сообщили о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины сообщила о подозрении Алексею Волкову в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом сообщил Андрей Небытов.

"19 мая сотрудники следственного управления полиции Киевщины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили гражданину Волкову о подозрении в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016", - рассказал глава полиции Киевщины.

Напомним, что 22 сентября 2020 полиция задержала 46-летнего киевлянина, который приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной. Во время ссоры злоумышленник схватил деревянную биту и начал наносить удары по голове и телу девушки. В результате женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу и диагностировали многочисленные ушибы и переломы ребер, конечностей, а также травмы головы.

Тогда задержанному сообщили о подозрении за покушение на убийство женщины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. До сих пор мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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В ходе следствия, полицейские установили, что злоумышленник, начиная с 2012 года, встречался с женщинами и жестоко обращался с ними. Есть показания потерпевших о насильственном поведении мужчины по отношению к ним.

Кроме того, в ходе расследования стало известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

"По инициативе полиции Киевской области это дело прокуратурой было передано именно нашим следователям. В результате проведения следственно-оперативных действий добыты многочисленные доказательства и именно 19 мая Алексею Волкову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - добавил глава полиции Киевщины.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.



Фото: сайт Нацполиции

По данным "Чрезвычайных новостей", Волков шантажировал девушек и подсыпал им наркотики. Женщин, которые хотели с ним расстаться, злоумышленник жестоко избивал.

Сначала злоумышленник работал врачом-венерологом. Впоследствии, он сменил профессию и стал довольно популярным тренером по фитнесу.

В свободное от работы время мужчина знакомился с женщинами и заводил с ними отношения. Однако, адекватным отношение к женщинам со стороны мужчины назвать нельзя.

В сентябре 2020 года Волков привез в свой дачный дом 33-летнюю женщину, где поссорился с ней. Во время конфликта, злоумышленник схватил биту и начал забивать ею потерпевшую по голове и телу.

22 сентября мужчину задержали по подозрению в совершении покушения на убийство. Во время следствия выяснилось, что подобное поведение было Волкову присуще, а потерпевших от его рук гораздо больше.