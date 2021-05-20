Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 93-й ОМБр Василию Ярославцеву открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Вчера, 19 мая, в городе Днепр на фасаде средней общеобразовательной школы № 143 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Василию Валентиновичу Ярославцеву, 10.10.1980 года рождения, старшему солдату, снайперу 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 июля 2014 г. в районе города Курахово Марьинского района Донецкой области от пули вражеского снайпера, пытаясь спасти раненого побратима, при продвижении украинских военных на Карловку.

Об этом говорится на Фейсбук-странице Новокодакского РТЦК и СП Днепропетровской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"19.05.2021 года в СОШ №143 состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему воину АТО, который награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), старшему солдату Ярославцеву Василию Валентиновичу.

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На мероприятии присутствовали учащиеся и преподаватели СОШ №143, представители ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини", личный состав Новокодакского РТЦК и СП, семья и друзья Ярославцева В.В. Доска была освячена капелланом Дмитрием Поворотным. Мероприятие было проведено с соблюдением карантинных условий.

Василий Валентинович - доброволец, с началом войны самостоятельно решил защищать родную землю, свою страну. Дома оставил мать и сестру ... Погиб в Курахово, во время наступления на Карловку, пытаясь спасти раненого побратима.

Спасибо матери, Ярославцевой Альбине Алексеевне, которая родила и воспитала сына Героя!

Также благодарим ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини" за инициативу и производство мемориальной доски Василию Валентиновичу.

Спасибо руководству 143 школы за гостеприимство, открытость к чествованию героев и организацию мероприятия.

А также выражаем свою благодарность всем присутствующим, которые увековечили память Василия Валентиновича!

Слава Героям!", - отмечается в сообщении.

















