Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 93-й ОМБр Василию Ярославцеву открыли в Днепре. ФОТОрепортаж
Об этом говорится на Фейсбук-странице Новокодакского РТЦК и СП Днепропетровской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"19.05.2021 года в СОШ №143 состоялось торжественное открытие мемориальной доски погибшему воину АТО, который награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно), старшему солдату Ярославцеву Василию Валентиновичу.
На мероприятии присутствовали учащиеся и преподаватели СОШ №143, представители ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини", личный состав Новокодакского РТЦК и СП, семья и друзья Ярославцева В.В. Доска была освячена капелланом Дмитрием Поворотным. Мероприятие было проведено с соблюдением карантинных условий.
Василий Валентинович - доброволец, с началом войны самостоятельно решил защищать родную землю, свою страну. Дома оставил мать и сестру ... Погиб в Курахово, во время наступления на Карловку, пытаясь спасти раненого побратима.
Спасибо матери, Ярославцевой Альбине Алексеевне, которая родила и воспитала сына Героя!
Также благодарим ОО "Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини" за инициативу и производство мемориальной доски Василию Валентиновичу.
Спасибо руководству 143 школы за гостеприимство, открытость к чествованию героев и организацию мероприятия.
А также выражаем свою благодарность всем присутствующим, которые увековечили память Василия Валентиновича!
Слава Героям!", - отмечается в сообщении.