Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

в Киеве, возле метро "Демеевская" прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбук-сообществе "Типичное Голосеево".

Кипяток залил парковку перед библиотекой Вернадского. У некоторых автомобилей повылетали стекла, а у остальных боковые стекла в окнах выбиты камнями с этого фонтана. Автомобили, которые были на парковке возле библиотеки Вернадского пострадали от кипятка.

Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала вода.

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Источник: ГЕРМАН АКСЁМ.







