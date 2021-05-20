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Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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в Киеве, возле метро "Демеевская" прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбук-сообществе "Типичное Голосеево".

Кипяток залил парковку перед библиотекой Вернадского. У некоторых автомобилей повылетали стекла, а у остальных боковые стекла в окнах выбиты камнями с этого фонтана. Автомобили, которые были на парковке возле библиотеки Вернадского пострадали от кипятка.

Также в вестибюль метро "Голосеевская" попала  вода.

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Источник: ГЕРМАН АКСЁМ.

Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 01
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 02
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 03
Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро 04

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Помните зеля рассказывал, что Украину ожидает грандиозный прорыв. Так вот он!!! Возле Нацбиблиотеки имени Вернадского в Киеве прорвало трубу. Фонтан кипятка повредил машины и залил переход в метро - Цензор.НЕТ 4247
  • Саша Симпсон
    Це мабуть після обшуків у Віталіка рваноло))
  • Андрей Кайнаран
    прорвало канализационную трубу, столб кипятка поднимается на несколько метров Источник: https://censor.net/ru/p3266540

    Что за имбецилы это пишут? Кипяток из канализационной трубы?
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