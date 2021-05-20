Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой". ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, разместив соответствующее фото. Ряд пользователей сети отмечают, что его одежда очень похожа на русскую косоворотку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Вышитая рубашка - наша гордость, наш символ и сокровище. Она - наша сила и идентичность. Она - одно из сердец Украины, которое никогда не перестанет биться. С Днем вышиванки!", - отмечается в поздравлении Зеленского.