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Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 01

Президент подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины - наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко - премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем", - сказал Зеленский, приветствуя лауреатов.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 02

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Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 03

Согласно указу главы государства Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм "Атлантида".

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман "Иван и Феба", а журналист Станислав Асеев - за книгу эссе "В изоляции".

Кроме того, премию получили представители музыкального агентства "УХО" Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки "Архитектура голоса".

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 04

Также премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект "Испытание смертью".

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года 05

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    Тарас БерезовецьНу тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Надеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента надеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Для полноты ощущений не хватает кокошника.

    Это же русский костюм: Зеленского разгромили в Сети за вышиванку, похожую на косоворотку. Что говорят эксперты. Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года - Цензор.НЕТ 9270
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