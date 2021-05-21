Новости Фото • Взяточники

Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО

5 87449
Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило должностное лицо Галицкой таможни и двух бывших сотрудников органов полиции на схеме с "евробляхами". Злоумышленники вносили неправдивые сведения в базу данных таможни, чтобы владельцы авто на еврономерах избежали ответственности за отсутствие "транзита".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации следствия установлено, что злоумышленники подстрекали жителя Львовщины к предоставлению взятки таможенному инспектору. Целью было внесение фиктивных сведений в базу данных таможни, чтобы владелец автомобиля на еврономерах избежал ответственности за нарушение транзита.

Установлено, что у таможенника "просили" внести фиктивные сведения в базу данных о выезде "евробляхи" за пределы территории Украины в Польшу без фактического выезда указанного транспортного средства. К схеме привлекли третье лицо, которое должно было передать правоохранителю взятку в размере  $1 300.

Правоохранители задержали злоумышленников после получения второй части взятки в сумме 900 долларов США, которые они затем планировали передать служащему таможни.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Проводятся обыски на непосредственном таможенном посту и по месту жительства лиц. Дополнительно проверяется причастность работников таможни к противоправной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выявлен чиновник-взяточник Госпогранслужбы: помогал беспрепятственно ввозить евробляхи в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разоблачена схема с владельцами евроблях на Галицкой таможне, - СБУ 01
Разоблачена схема с владельцами евроблях на Галицкой таможне, - СБУ 02

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Заробитчане завозят в Украину 18млрд евро в год, эти деньги вливаются в экономику Украины
    А вот верхний эшелон власти Украины вставляЕТ палки в колёса заррбитчанам .
    Если украинец работает за рубежом , он покупает там машину ( качественную и недорого) , он регистрирует авто в местных органах . ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ , получая в бюджет 18 млрд евро от заробитчанин, для украинцев с ВНЖ РАЗРЕШАЕТ ВЪЕЗД ТОЛЬКО НА 2 месяца в год ?

    Кто из автобарыг проллобировал такой закон? Что за бред растомаживать авто в Украине , если заробитчанин с ВНЖ работает в ЕС ? В Словакии , если взъезжаешь на украинских номерах , растаможку требуют только через полгода . Потому народ выезжает из ЕС , и опять въезжает - и так каждые полгода. И это в стране - где 5 крупнейших автозаводов
    В Украине работает одна рукозборка из кацапского дерьма у Васадзе , НО УКРАИНЦАМ УСТРАИВАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ АВТО
  • Нестор Нетописець
    Чому? Та саме тому, що ще з 1991 року "основна задача" СБУ не розвідка та контррозвідка, а економіка та все, що з нею пов'язано. Тобто "сидять на потоках" і чухають себе пречудово.
  • Sophia-Maria Duglass
    А вот Розумкову никто об этом не сообщил Викрито схему з власниками "євроблях" на Галицькій митниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5582
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости