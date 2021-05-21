Схема вывода "в тень" 30 млн гривен госпредприятия разоблачена на Сумщине: фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы, - Нацполиция. ФОТО

Должностные лица предприятия, учредителем которого является Фонд государственного имущества Украины, заключили соглашения с фиктивными фирмами на закупку по завышенным ценам сельскохозяйственной продукции. Фигурантам грозит до восьми лет заключения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

На Сумщине следственные управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины, по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора, оперативного сопровождения УСБУ в Сумской области и при содействии областного ГУ ГПС разоблачили факт растраты бюджетных средств должностными лицами одного из государственных предприятий, основателем которого является Фонд государственного имущества Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что менеджмент предприятия, по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности, ввели противоправный механизм присвоения государственных средств. Фигуранты течение двух лет осуществляли закупки сельскохозяйственной продукции по завышенным ценам. Кроме того, договоры были заключены с фирмами с признаками фиктивности. Поэтому фигуранты вывели "в тень" 30 миллионов гривен государственных средств.

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Вчера, 20 мая, в Сумской и Харьковской областях правоохранители провели ряд санкционированных обысков в административных помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов. В результате была изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.





Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается с целью установления всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

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Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.