Криклий: "В духе лучших европейских традиций передал transition book Кубракову". ФОТО
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В духе лучших европейских традиций передал transition book Александру Кубракову, познакомил с лучшей инфраструктурной семьей Министерства инфраструктуры Украины и пожелал завершить начатые важные для отрасли и страны проекты.
О начатых проектах, которые требуют первоочередности и где было перманентное сопротивление реформам будет отдельное сообщение. А пока просто порадуемся хорошему солнечному дню и моей возможности выпить никуда не спеша кофе в рабочее для других время", - отметил Криклий.
Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия. За данное решение проголосовали 284 народных депутата.
20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова новым министром инфраструктуры Украины.