Новости Фото • Дело Медведчука

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 45876
Киевский апелляционный суд сегодня будет рассматривать апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало заседание запланировано на 12:00.

В то же время, под зданием суда уже собрались молодые люди в спортивных костюмах, также на место прибыл нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Вход на территорию суда охраняет большое количество правоохранителей

Движение "Рух опору капітуляції" анонсировало сегодня проведение акции "Медведчук_підарешт". Активисты требуют заключить Медведчука под стражу и отменить домашний арест.

Позже к зданию суда приехал сам Медведчук и в компании нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и других пошел в суд.

К суду пришли также активисты "Руху опору капітуляції", представители "Национального корпуса", "Братство" и "Свободы".

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 01
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 02
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 03
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 04
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 05
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 06
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 07
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 08
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 09
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 10
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 11
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 12
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 13
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 14
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 15
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 16
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 17
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 18
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 19
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 20
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 21
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 22
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 23
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 24
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 25
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 26
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 27
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 28
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 29
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 30
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 31
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 32
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 33
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 34
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 35
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 36
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 37
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 38
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 39
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 40
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 41
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 42
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 43
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 44
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 45
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 46
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 47
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 48
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 49
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 50
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались титушки 51


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    пригнал Витя своих дегенератов под стены суда...почём сейчас одна штука ОПЗЖопной биомассы?
  • валерий коренев 41e3634f
    Титушки судя по всему в большинстве выходцы из дампаса, всех скрутить ,забрить в солдаты и использовать как штрафбат
  • Василий СПРУТ
    Заднеприводных титушек за ухо и в каталажку... Гнойные продажные твари Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки" - Цензор.НЕТ 5667
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости