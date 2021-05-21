Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука: У стен здания собрались "титушки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало заседание запланировано на 12:00.
В то же время, под зданием суда уже собрались молодые люди в спортивных костюмах, также на место прибыл нардеп ОПЗЖ Илья Кива.
Вход на территорию суда охраняет большое количество правоохранителей
Движение "Рух опору капітуляції" анонсировало сегодня проведение акции "Медведчук_підарешт". Активисты требуют заключить Медведчука под стражу и отменить домашний арест.
Позже к зданию суда приехал сам Медведчук и в компании нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и других пошел в суд.
К суду пришли также активисты "Руху опору капітуляції", представители "Национального корпуса", "Братство" и "Свободы".
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.