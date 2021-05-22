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Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64. ФОТО

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Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", которое входит в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным Силам Украины партию танков Т-64, прошедших капитальный ремонт с элементами глубокой модернизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 01

Благодаря модернизации были расширены боевые возможности машин и увеличена надежность их узлов, агрегатов и вооружения.

Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 02

Т-64 - основной боевой танк Сухопутных войск Украины. В 2017 году в Украине началась масштабная модернизация этой модели боевой техники. Танк получил обновленный прицел ночного видения, современную радиостанцию, модернизированный двигатель.

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Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64 03

Харьковский бронетанковый завод специализируется на диагностике, ремонте, переоборудовании и модернизации бронетехники (Т-80УД, Т-80Б, Т-80БВ (БВ-1, Б-1)), Т-64, Т-72, ​​а также танковых двигателей.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Chaykovskiy
    Т-72 вироблялись не в Україні, і зараз в ВСУ їх досить мало.
    Т-64 вироблялись в Україні і зараз в ВСУ їх дофіга.
    Каміння в Україні майже не має, а по землі вони повзають однаково.
    Вот і всі аргументи)
  • Вячеслав Галушка
    Цапы, не переживайте так болезненно, по ваши жалкие душонки у нас завсегда танков хватит..)
  • Horvi Hor d3d97a8c
    А ты присел на бутылку, после своего комента? Или чеченцы сегодня к тебе ещё не приходили?
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