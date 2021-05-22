Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал. ФОТОрепортаж

22 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар по ул. Берковецкой в Киеве, в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщается, 22 мая спасателям поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в ​​десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.

Площадь пожара составила около 200 м. кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно было привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м.).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар в новостройке в Деснянском районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

В 7:10 пожар по ул. Берковецкой локализован, в 7:32 - ликвидирован.

Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Спасатели проводят разбор конструкций.

Также смотрите: На Львовщине горел автобус, эвакуированы 20 пассажиров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж







