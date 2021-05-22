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Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал. ФОТОрепортаж

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22 мая спасатели ГСЧС ликвидировали пожар по ул. Берковецкой в Киеве, в десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщается, 22 мая спасателям поступила информация, что в Святошинском районе столицы по ул. Берковецкой в ​​десятиэтажном административном здании, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр", на десятом этаже возник пожар.

Площадь пожара составила около 200 м. кв. Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно было привлечено два коленчатых подъемника (50 и 90 м.).

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В 7:10 пожар по ул. Берковецкой локализован, в 7:32 - ликвидирован.

Всего к тушению были привлечены 40 человек и 10 единиц техники ГСЧС. Спасатели проводят разбор конструкций.

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Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 01
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 02
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 03
Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащем Эпицентру, на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал 04

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  • Юрій Ан
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    Ну без штабу пожежу ніяк не загасити. Спасатели ликвидировали пожар в здании, принадлежащему "Эпицентру", на Берковецкой в Киеве: никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1575
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