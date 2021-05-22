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В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет. ФОТО

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В Одессе патрульный во время "воспитания" сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет. ФОТО
В Одессе будут судить патрульного полицейского, который сломал нос 17-летнему юноше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, патрульный безосновательно применил силу к 17-летнему местному жителю.

Инспектор без веской причины остановил подростка, а во время так называемого "воспитания" надел несовершеннолетнему наручники и ударил несколько раз кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа.

Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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В Одессе патрульный во время воспитания сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет 01
В Одессе патрульный во время воспитания сломал нос 17-летнему юноше, за что может получить 8 лет 02

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Топ комментарии

  • Max Redka
    Коли фраза "понабирали дебілів по оголошенню" підходить на всі 100%.
  • Olex2014
    По закону вони просто так не мають право дивитися вміст кишень і рюкзаку.
  • wittmann1980
    Не знаю полной ситуации, разные, конечно, есть подростки, некоторые вообще конченные дебилы, но, думаю, есть же другие методы угомонить.
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