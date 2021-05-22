Обгоревшее тело 18-летнего парня нашли на крыше грузового вагона на Житомирщине. ФОТО
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На железнодорожной станции в Житомирской области на крыше одного из грузовых вагонов выявили обгоревшее тело 18-летнего парня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции "Бровки-Первые", в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.