"Вам здається, все незвичне - хвороба?!", - "Транс-марш" прошел в Киеве (Обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".
"Это не значит, что мы не нуждаемся ни медицинской помощи, но значит, что никто не имеет права "лечить" нам мозги, пытаясь "исправить" наши гендерные идентичности", - отмечают организаторы акции.
Марш начался в 13:00 на Михайловской площади в Киеве.
За правопорядком во время марша следили правоохранители.
Также на марше присутсвовали представители всеукраинской консервативной общественной организации "Традиции и порядок".
В то же время на Михайловской площади, откуда стартовал марш, прошла молитва о защите общества от пропаганды трансгендеризма.
"К сожалению, в мире усиливается волна пропаганды этого психического расстройства - трансгендеризма. Это приводит к стремительному росту количества людей, которые хотят искалечить себя ради "трансгендерного перехода"", - отмечают противники трансгендеров.
Не обощлось и без инцидентов с участием правоохранителей. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия.
Среди требований участников марша были следующие:
- Мы хотим видеть конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновление действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности урегулирования возможности перехода для небинарних людей.
- Мы хотим видеть гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве.
- Мы хотим видеть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлениях в украинском обществе.
- Мы требуем ответов. Мы требуем действий.