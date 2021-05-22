Новости Фото

"Вам здається, все незвичне - хвороба?!", - "Транс-марш" прошел в Киеве (Обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18 458251
Сегодня, 22 мая в Киеве прошел "Транс-марш". Акция посвящена второй годовщине принятия Всемирной организацией здравоохранения Международной классификации болезней 11 пересмотра, согласно которой диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не принадлежат к психическим заболеваниям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в социальной сети "Фейсбук".

"Это не значит, что мы не нуждаемся ни медицинской помощи, но значит, что никто не имеет права "лечить" нам мозги, пытаясь "исправить" наши гендерные идентичности", - отмечают организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш начался в 13:00 на Михайловской площади в Киеве.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 01
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 02
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 03
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 04
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 05
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 06

За правопорядком во время марша следили правоохранители.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 07
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 08Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 09

Также на марше присутсвовали представители всеукраинской консервативной общественной организации "Традиции и порядок". 

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 10

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 11
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 12
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 13

В то же время на Михайловской площади, откуда стартовал марш, прошла молитва о защите общества от пропаганды трансгендеризма. 

"К сожалению, в мире усиливается волна пропаганды этого психического расстройства - трансгендеризма. Это приводит к стремительному росту количества людей, которые хотят искалечить себя ради "трансгендерного перехода"", - отмечают противники трансгендеров.

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 14Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 15
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 16
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 17
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 18
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 19
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 20
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 21
Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 22

Не обощлось и без инцидентов с участием правоохранителей. Во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия. 

Вам здається, все незвичне - хвороба?!, - Транс-марш прошел в Киеве (Обновлено) 23

Среди требований участников марша были следующие:

- Мы хотим видеть конкретные планы по внедрению новой МКБ, а также обновление действующего клинического протокола и процедуры юридического признания гендера в соответствии с ней, в частности урегулирования возможности перехода для небинарних людей.
- Мы хотим видеть гендерную идентичность как защищенный признак от дискриминации и от преступлений на почве ненависти в украинском законодательстве.
- Мы хотим видеть меры, способствующие лучшей осведомленности о трансгендерности и ее проявлениях в украинском обществе.
- Мы требуем ответов. Мы требуем действий.

Также смотрите: "Дас иcт фантастиш": немецкий наци сменил пол и участвует в выборах от партии "Левые". ФОТОрепортаж

ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Та не хвороба.
    А просто піар нетрадиційників. І їхні претензії на вийнятковість.
  • Colt
    Они навязывают дискуссию - это "хвороба" или нет ?
    То, что делается в спальне, приличные люди не выносят на парад.
  • Colt
    Если они будут продолжать напирать со своими "маршами",
    то начнут получать автоматический негласный бан на работе по любым другим причинам.

    Пусть ценят, что их не трогают.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости