В Днепре торжественно открыли мемориальные доски погибшим украинским воинам Валаху и Румыгину. ФОТОрепортаж

Вчера, 21 мая, в городе Днепр состоялось торжественное открытие двух мемориальных досок погибшим военнослужащим ВСУ Шамилю (Семену) Румыгину и Сергею Валаху.

Об этом говорится на фейсбук-странице общественной организации "Семейный круг погибших героев Днепропетровщины", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на фасаде общеобразовательной школы №11 открыли доску в честь Шамиля (Семена) Маджидовича Румыгина, 01.12.1997 года рождения, солдата, стрелка-снайпера 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, погибшего 21 июля 2019 года в районе города Счастье Луганской области в результате подрыва на взрывном устройстве при попытке эвакуации раненого в результате взрыва мины побратима Никиты Скитченко.

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На фасаде общеобразовательной школы № 76 открыли доску в честь Сергея Вадимовича Валаха, 17.12.1984 года рождения, старшего солдата, старшего оператора 93-й отдельной механизированной бригады, погибшего 20 марта 2019 года в районе города Авдеевка Донецкой области в результате подрыва БМП на мине (получил тяжелые ожоги тела, от которых умер).

"21 мая в двух школах города состоялись открытие мемориальных досок защитникам Украины, отдавших свои жизни за наше завтра: Румыгина Семена Михайловича и Валаха Сергея Вадимовича. В мероприятиях принимали участие: семьи наших героев, побратимы - участники боевых действий на Донбассе, представители многих общественных объединений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, меценаты, депутаты Днепропетровского областного совета, Днепровского городского совета, одноклассники, члены педагогических коллективов школы, одноклассники воинов и друзья.

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Достойное чествование защитников Украины, увековечение памяти павших, популяризация их подвигов на государственном и местном уровне является необходимой задачей для консолидации общества, формирования единой национальной памяти и идентичности. Установка мемориальных досок способствует национально-патриотическому воспитанию детей и молодежи, героизации наших воинов, защищавших Украину и отдавших свои жизни за независимость нашей страны в российско-украинской войне", - отмечается в сообщении.























