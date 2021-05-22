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Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев. ФОТОрепортаж

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Тяжело раненного под Марьинкой воина Национальной гвардии Украины доставили из Днепра в Киев вертолетом Ми-8 НГУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела возле Марьинки на Донетчине. Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днипро в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

"Лучшие специалисты больницы Мечникова оказали Ярославу высококвалифицированную медицинскую помощь. Воина успешно прооперировали и доставили в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД", - говорится в сообщении.

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Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 01
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 02
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 03
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 04
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 05
Тяжелораненого в зоне ООС воина Нацгвардии доставили вертолетом из Днепра в Киев 06

В министерстве не уточнили, когда именно получил ранения этот нацгвардеец, но известно, что только накануне, 21 мая, в зоне ООС были ранены двое защитников. Кроме того, в субботу, 22 мая, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение.

Топ комментарии

  • Amber
    Швидкого одужання нашому воіну !
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Хай Господь допоможе, швидкого одужання і здоров'я.
  • Игнатьев Фион
    "Перемир`я" зеленого клоуна.
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