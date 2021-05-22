Новости Фото • Агрессия России против Украины

Под Одессой прошли антитеррористические учения. ФОТОрепортаж

5 8345
В городе Южный 20-21 мая Одесской области проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Правоохранители отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористических групп и диверсантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.

В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Антитеррористические учения прошли в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Под Одессой прошли антитеррористические учения 01
Под Одессой прошли антитеррористические учения 02
Под Одессой прошли антитеррористические учения 03
Под Одессой прошли антитеррористические учения 04
Под Одессой прошли антитеррористические учения 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", - Наев. ВИДЕО

ТОП-новости

все новости