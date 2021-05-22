Россияне снимают в оккупированном Симферополе фильм о "событиях в 2014 году в Луганской области". ФОТОрепортаж
Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной России администрации города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что ряд эпизодов картины снимается у здания ведомства.
"По мнению авторов ленты, данная локация как нельзя лучше отвечает творческим задачам фильма", - говорится в сообщении.
Постановщик фильма - Максим Бриус ("Зоя", "Морские дьяволы", "Береговая охрана" и "Шугалей-2"), а оператор - Эдгар Жамгарян ("Ленинград 46", "Крылья Империи", "Ржев" и "Небо").
По данным РИА Новости, площадь у "правительственного здания" - первая локация для съемок, а сам проект довольно масштабный. "Масштабные очень съемки, очень много задействовано людей, актеров. Наверное, очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо эти события показывать и показывать в действительно правильном историческом ключе", - рассказал изданию представитель подконтрольной Кремлю "власти". По задумке авторов картины, фильм будет историко-психологической драмой.
Отмечается, что в социальных сетях обсуждается оправданность "съемок военного фильма в мирном городе", "некоторые пользователи интересуются мнением луганчан относительно реализации такого проекта именно в Крыму".