Новости Фото • Силовики

Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО

16 28521
Вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области упал воздушный шар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.

"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 01
Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 02
ФОТО: ГСЧС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок, - полиция

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    незнаю як хто а я би в житті не полетів,очкую і не довіряю технологиям ХІХ століття
  • Viktor Zotov
    сбой бортовой электроники
  • Skomoroh
    Не знаю що сталось... Але щоб впала куля, це потрібно ще постаратись...
    Або щоб відірвалась гондола, або просто пошматувати кулю...
    Скоріше всього використовувалась куля, що значно перевищила ресурс експлуатації....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости