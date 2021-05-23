Один человек погиб, пятеро травмированы в результате падения воздушного шара на Хмельнитчине, - полиция. ФОТО
16 28521
Вечером 22 мая возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области упал воздушный шар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.
"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
ФОТО: ГСЧС
Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.