Украинцы в аэропорту Амстердама провожали группу Go_A с подарками и цветами: "Спасибо! Мы очень старались". ФОТОрепортаж

В аэропорту Амстердама "Схипхол" (Schiphol) украинцы с цветами и подарками провожали домой группу Go_A, представлявшую Украину на Евровидении-2021.



Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, солистка группы Екатерина Павленко была очень растрогана. По лицу артистки катились слезы.

"Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались", - сказала солистка группы Go_A.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла пятое место на Евровидении-2021. ВИДЕО















Самолет с украинской группой Go_A на борту вылетел из Амстердама в 13:10 по местному времени.

Как сообщалось, победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Украина, которую представила группа "Go_А" с песней "Shum", заняла пятое место.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей конкурса Италия получила 524 балла.

Также читайте: Зеленский оценил выступление Go_A на Евровидении: "Замечательная песня с привкусом души нашей страны"

В нидерландском городе Роттердам в комплексе Ahoy состоялся Гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Всего в финале можно было увидеть выступления 26 стран.