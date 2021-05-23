В Новых Петровцах открыли масштабный спорткомплекс для военнослужащих Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 22 мая, в Новых Петровцах в воинской части 3027 Национальной гвардии Украины состоялось открытие масштабного спортивного комплекса для военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр НГУ.

"Это первый масштабный спортивный комплекс в Национальной гвардии Украины. Общая площадь объекта составляет 4,1 тыс. кв. м, одновременно в зале может находиться более 250 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что комплекс можно условно разделить на два направления – игровые площадки и площадки по военно-прикладным видам спорта.

Комплекс включает такие залы: универсальный игровой, зал для горной подготовки, тренажерный зал, фитнес, зал для борьбы и единоборств, четыре раздевалки, санузлы с душевыми кабинами, комнату для гидротермических процедур и методические классы.

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Кроме того, предусмотрена беговая дорожка 70 метров для тренировок и принятия зачетов по скоростной подготовке личного состава в зимнее время года (элементы полосы препятствий).

"При необходимости зал можно переоборудовать для проведения соревнований различного направления. Это может быть и борьба самбо, рукопашный бой. Также можно организовывать спортивные праздники с привлечением большого количества участников", – добавили в НГУ.

Физкультурный комплекс будет работать для дополнительной подготовки украинских военнослужащих, занятий спортом, спортивных межведомственных соревнований и в рамках Нацгвардии. В информации уточнили, что основная задача этого зала - это военно-прикладная подготовка личного состава Нацгвардии.

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