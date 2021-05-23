"Завдяки їм ми можемо стояти під чистим небом і розмовляти рідною українською мовою", - мероприятия по случаю Дня героев проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23 мая отмечается День памяти и чествования всех украинцев, посвятивших жизнь борьбе за свою страну.

Мероприятия по случаю Дня героев проходят сегодня в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, возле мемориального знака Героям Небесной сотни прошла панихида и возложение цветов, а на Михайловской площади - торжественное чествование борцов за независимость Украины, а также панихида и возложение цветов к Стене памяти.

В мероприятиях приняли участие семьи Героев Небесной Сотни, семьи погибших участников АТО и ООС, участники боевых действий на востоке Украины, участники Революции Достоинства.

Под стеной памяти возле Михайловского собора высадили цветы.

Во времена советского режима день украинских героев почитали подпольно. После 2014 года дата все чаще отмечается государственными органами самоуправления.

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Фото, видео - Олег Богачук