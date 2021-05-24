Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.
По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".
"Водитель снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик. В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденных автомобилей лежало бездыханное тело тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП", - сказано в сообщении.
Как отмечет издание, пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке.
На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.