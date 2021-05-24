13-летний водитель мопеда погиб в ДТП на Одесчине, его 7-летний пассажир – в реанимации, - полиция. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березовке Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Березовский районный отдел полиции Одесской области.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского столкнулись мопед под управлением 13-летнего подростка и автомобиль "Volkswagen Passat". От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик - находится в тяжелом состоянии в реанимации.



Фото: сайт полиции

32-летнего водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.