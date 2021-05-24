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В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция. ФОТО

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В результате масштабного ДТП на Житомирской трассе погибли водитель и пассажир "Фольксваген", а также пешеход, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. Водителя крупногабаритного транспортного средства госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ночью в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Житомирской трассе в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа главка по расследованию ДТП, карета скорой медицинской помощи и спасатели.

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 01

По предварительной информации водитель грузовика "Даф" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат". В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водителя крупногабаритного автомобиля медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами. Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, он предположительно пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабное ДТП на выезде из Киева: грузовик вылетел на встречку, врезался в легковушку и загорелся, есть жертвы. ВИДЕО+ФОТО

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 03
В масштабном ДТП на выезде из Киева погибли три человека: водитель и пассажир легковушки, а также пересекавший дорогу пешеход, - полиция 04
Фото: ГСЧС

Топ комментарии

  • Бяка Бука
    Ну, так если есть тело пешехода, то, скорее всего водила ДАФа не не справился с управлением, а хотел избежать наезда на этого самого пешехода.
  • Андрей Кайнаран
    Нужно менять законы, потому как у нас водитель всегда виноват по умолчанию, вот и пытаются водители любой ценой не сбить дебилов, выбегающих на проезжую часть. И как следствие, вот такие ДТП. Если бы водитель фуры знал, что за этого "лося", который перебегает дорогу в неположенном месте, ему ничего не будет, он бы просто давил бы его, а два человека в легковушке остались бы живы.
  • aleks rezia
    Или пытался избежать столкновения с пешеходом переходившем в неположенном месте?
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