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Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО

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Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО
Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000.

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Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъято:

- комплектующие к военной технике;
ш- тампы для подделки технической документации;
- печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ 01
Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ 02

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

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Документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Топ комментарии

  • Володимир Логойда
    Это по сути государственная измена и работа на врага - посадить до конца жизни. Ну, посадить на положенный по закону срок, а потом искать им новые составы преступлений (уверен, они есть), чтобы плюсовать приговоры и уже не вышли никогда
  • 18c49ed2
    А наши всякие Бигусы и подобные борцуны взяли на себя роль ФСБ в подобной схеме Гладковских\Свинарчуков по поставкам критичных для ВСУ комплектующих .Так кто на кого работает?
  • patriotukrainy
    Я не кровожадная фурия, но негодяев, укрепляющих обороноспособность агрессора нашими комплектующими, я бы расстреливала без сожаления. Это убежденные предатели, им нет веры. ЭТО ВРАГИ!!! И нечего их щадить. Они наших людей не щадят и не надо приплетать библейскую "вторую щеку" во всю эту военную историю. Война- вещь жестокая, но мы в ней живем долгих 7 лет и пора делать серьезные выводы. ВРАГ БЕСПОЩАДЕН И МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ЕМУ АДЕКВАТНО. А лучше- НА УПРЕЖДЕНИЕ!!!
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