Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы. Ее участники незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 000.

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Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъято:

- комплектующие к военной технике;

ш- тампы для подделки технической документации;

- печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.





Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

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Документирование противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.