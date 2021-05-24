Медики на Днепропетровщине организовали схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2. Организовали схему медработники одного из областных учреждений. Масштабная выдача подделок могла спровоцировать распространение уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки составляла до 1 тыс. грн, в зависимости от срочности ее получения.

По данным правоохранителей, противоправная схема существовала с начала года, в день выдавалось в среднем 5 поддельных справок. Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов. При этом у данных лиц не биоматериал для проведения тестирования не брали.

В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной схеме, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила межрегиональную преступную группу: участники поставляли крупные партии вооружения в РФ. ФОТО





