"Мы должны помнить, благодаря кому можем жить, учиться, работать и строить свою Украину", - марш Героев в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
Пешие парадные расчеты прошлись по центральным улицам города в сопровождении военных оркестров.
Вместе с представителями областной государственной администрации и городских властей военнослужащие и ветераны российско-украинской войны почтили память всех борцов за Украину.
Участники торжеств возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни и участников АТО/ООС, на площади Независимости.
С самого утра в центре города была развернута экспозиция образцов военной техники, вооружения и снаряжения военных частей Хмельницкого гарнизона.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин вручил военнослужащим, добровольцам, ветеранам российско-украинской войны отличия городского головы и четыре сертификата на денежную компенсацию за неполученное жилье.
"Уже пятый год подряд мы пропагандируем и наравне с государственным праздником Украины отмечаем этот день - День Героев. Мы должны помнить и никогда не забывать, благодаря кому мы можем жить, учиться, работать и строить свою Украину, свой мирный Хмельницкий. Низко кланяемся в память о погибших на Майдане и в российско-украинской войне отцов, сыновей и братьев. Чтим сильных, мужественных живых наших защитников! - отметил Симчишин.