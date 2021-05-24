"Мы должны помнить, благодаря кому можем жить, учиться, работать и строить свою Украину", - марш Героев в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хмельницком в День Героев состоялось торжественное шествие, в котором приняли участие военнослужащие гарнизона, курсанты-пограничники, нацгвардейцы, добровольцы, волонтеры и ветераны АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Пешие парадные расчеты прошлись по центральным улицам города в сопровождении военных оркестров.

Вместе с представителями областной государственной администрации и городских властей военнослужащие и ветераны российско-украинской войны почтили память всех борцов за Украину.

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Участники торжеств возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни и участников АТО/ООС, на площади Независимости.

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С самого утра в центре города была развернута экспозиция образцов военной техники, вооружения и снаряжения военных частей Хмельницкого гарнизона.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин вручил военнослужащим, добровольцам, ветеранам российско-украинской войны отличия городского головы и четыре сертификата на денежную компенсацию за неполученное жилье.

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"Уже пятый год подряд мы пропагандируем и наравне с государственным праздником Украины отмечаем этот день - День Героев. Мы должны помнить и никогда не забывать, благодаря кому мы можем жить, учиться, работать и строить свою Украину, свой мирный Хмельницкий. Низко кланяемся в память о погибших на Майдане и в российско-украинской войне отцов, сыновей и братьев. Чтим сильных, мужественных живых наших защитников! - отметил Симчишин.









