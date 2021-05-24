В районе проведения ООС начался второй этап вакцинации военнослужащих. ФОТОрепортаж

Вакцинация военнослужащих в районе ООС проводится вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca и одобренной Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Командования медсил ВСУ.

Согласно условиям производителя вакцины и имеющимся нормативным документам по вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни предусмотрено, что вакцинация выполняется в два этапа.

"На сегодня в операции Объединенных сил, благодаря удачно проведенной работе среди личного состава, а также приобретенному положительному опыту по проведению вакцинации, количество желающих получить прививку растет. Мы имеем тенденцию, что в район проведения ООС для выполнения задач приезжает личный состав, который уже заранее получил первую дозу вакцины в пунктах постоянной дислокации. На месте они получают вторую вакцину в соответствии с установленными сроками", - отметил начальник медицинской службы ООС полковник медицинской службы Александр Авраменко.

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Второй этап вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 производится на временных пунктах вакцинации, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где находятся военные врачебно-сестринские бригады и медицинские подразделения воинских частей.











Как сообщили в медицинской службе ООС, случаев поствакцинальных осложнений у военнослужащих, которые требовали стационарного лечения в районе ООС, не зафиксировано.

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По имеющейся информации, могут возникать реакции, предусмотренные производителем вакцины в виде повышения температуры на длительный срок, что является показателем активной выработки иммунитета у человека, получившего прививку.