Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж
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В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр.
"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско - оккупационные войска, безумный расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты ", - говорится в сообщении.
Первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, другая - на одну из улиц, рядом с жилым домом.
Обошлось без жертв. Обстрелом испорчено имущество частного домовладения - выбиты стекла, разбит забор, повреждены двери гаража.