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Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

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В зоне проведения операции Объединенных сил наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" поселок городского типа Северное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 10-й ОГШБр.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 01

"С террикона шахты 6/7 в Горловке, который превратили в военное сооружение российско - оккупационные войска, безумный расчет ПТРК "Фагот" пустил 2 ракеты ", - говорится в сообщении.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 02
Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 03

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Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 04

Первая ракета попала на территорию гаражного кооператива, другая - на одну из улиц, рядом с жилым домом.

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 05

Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 06

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Наемники РФ обстреляли из ПТРК Фагот жилой сектор поселка Северное 07

Обошлось без жертв. Обстрелом испорчено имущество частного домовладения - выбиты стекла, разбит забор, повреждены двери гаража.

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