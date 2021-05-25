Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов. ФОТОрепортаж

В последнее время, пренебрегая требованиями Международного гуманитарного права, пророссийские наемники прибегают к откровенным обстрелам гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения на подконтрольной правительству Украины территории.

Очередное преступление против мирных жителей было зафиксировано 24 мая в 18.15, когда оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что обстрел был осуществлен из пригорода Горловки - шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

"Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины открыть ответный огонь для последующего их обвинения в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ. В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения", - подчеркивают в ООС.

Также сообщается, что маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.



























Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в ООС.