Новости Фото • Агрессия России против Украины

Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов. ФОТОрепортаж

3 86323
В последнее время, пренебрегая требованиями Международного гуманитарного права, пророссийские наемники прибегают к откровенным обстрелам гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения на подконтрольной правительству Украины территории.

Очередное преступление против мирных жителей было зафиксировано 24 мая в 18.15, когда оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что обстрел был осуществлен из пригорода Горловки - шахты 6,7. В этом районе с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

"Указанные действия оккупантов направлены на провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины открыть ответный огонь для последующего их обвинения в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ. В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне. К счастью, в результате обстрела никто из жителей не пострадал, однако домохозяйства получили серьезные повреждения", - подчеркивают в ООС.

Также сообщается, что маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине.

Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 01
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 02
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 03
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 04
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 05
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 06
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 07
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 08
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 09
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 10
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 11
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 12
Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов 13

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из ПТРК "Фагот" жилой сектор поселка Северное. ФОТОрепортаж

"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили в ООС.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • GoodWin
    ну а чьи боеприпасы еще могут быть ? донбасята что ли начали изготовлять ракеты ?
  • ПравдаЛюбка
    Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів - Цензор.НЕТ 6577.
  • Яр Холодний
    "Ракети ХАМАС", такі ж "хамасовські", як "французи" з "рязанським" акцентом, під Гвадалахарою в 1936 році... Ті ракети клепають в Росії, ставлять арабські букви, вантажать на судна під "нейтральними" прапорами, і везуть в Газу..... "хамасовці", в кращому випадку, можуть стабілізатори приклепать, щоб ракети, при перевезенні на кораблях, менше займали місця в упаковках...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости