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"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах. ФОТОрепортаж

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Участники организации "Третья сила" и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс 8 тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах. Акцию посвятили Дню вышиванки.

Об этом сообщает Донбасс Реалии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что посылки на шарах, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: "Донбас – це Україна", "З Україною в серці", "Помни, кто ты".

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил представитель "Третьей силы" Влад Борода.

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Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 01
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 02
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 03
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 04
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 05
Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 06
Фото: Донбасс Реалии/Facebook

Помни, кто ты: украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах 07

Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    Мдя. Такие листовки нужно на территории Украины разбрасывать, что бы 73% читали.
  • Русский Алкаш
    А зеленский чей президент?"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах - Цензор.НЕТ 2142
  • Русский Алкаш
    Особенно в районе проживания зеленского и на ОП массированный сброс нужен.
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