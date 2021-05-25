"Помни, кто ты": украинские военнослужащие и волонтеры отправили на оккупированный Донбасс тысячи листовок на воздушных шарах. ФОТОрепортаж

Участники организации "Третья сила" и украинские военнослужащие отправили на оккупированный Донбасс 8 тысяч листовок с патриотическими лозунгами на воздушных шарах. Акцию посвятили Дню вышиванки.

Об этом сообщает Донбасс Реалии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что посылки на шарах, наполненных водородом, стартовали из района Донецкого аэропорта. На листовках написали: "Донбас – це Україна", "З Україною в серці", "Помни, кто ты".

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – отметил представитель "Третьей силы" Влад Борода.

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Фото: Донбасс Реалии/Facebook