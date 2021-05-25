Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ. ФОТО
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Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- 5 снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.