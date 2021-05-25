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Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ. ФОТО

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Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника:

- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- 5 снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

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Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ 01
Арсенал боеприпасов выявили в одной из дренажных систем на столичном Печерске, - СБУ 02

Топ комментарии

  • акаб акабіч
    пофоткали, несите назад, в оружейку.
  • акаб акабіч
    та треба якось погони заробляти. по черзі цей арсенал знаходять
  • Злий Грицько
    Мабуть ще надюха з рубаном прєпрятала... Арсенал боєприпасів виявили в одній з дренажних систем на столичному Печерську, - СБУ - Цензор.НЕТ 8203
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