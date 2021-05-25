Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazetaby.
Возле мэрии Вильнюса вместо флага города развевается бело-красно-белый флаг.
Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.
Мэр Риги отметил, что флаг, символизирующий режим, осуществляющий репрессии против мирных граждан, неуместен в городской среде.
"Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!", — заявил мэр.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.