Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый. ФОТО

Мэрия Вильнюса около своего здания заменила флаг города на бело-красно-белый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazetaby.

Возле мэрии Вильнюса вместо флага города развевается бело-красно-белый флаг.

Накануне в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, мэр Риги Мартыньш Стакис вместе с министром иностранных дел страны Эдгарсом Ринкевичсом заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый с Погоней.

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Мэр Риги отметил, что флаг, символизирующий режим, осуществляющий репрессии против мирных граждан, неуместен в городской среде.

"Бело-красно-белый флаг символизирует солидарность Риги с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Беларуси. Свободу Беларуси!", — заявил мэр.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.