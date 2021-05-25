Гражданин Армении из санкционного списка СНБО задержан в Ужгороде. ФОТО

24 мая в Ужгороде задержан гражданин Армении, который входит в санкционный список СНБО под номером 600.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Закарпатской области в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение решения СНБО от 14 мая 2021 года миграционщики Закарпатья совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Закарпатской области, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список лиц под номером 600. Только что Главным управлением ГМС края иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном возвращении из Украины", - сказано в сообщении.

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Согласно информации миграционщиков, действия данного лица представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, необходимого для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины.





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Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.